Tre stelle Michelin a Cannavacciuolo | 38 new entry nella Guida

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022) BRESCIA (ITALPRESS) – Il ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio,to dallo Chef Antoninoconquista 3ed entra nel Gotha della ristorazione mondiale.cornice del lago d’Orta, all’interno della dimora storica in stile moresco immersa in un parco secolare, il percorso verso questo successo ha inizio nel 2003 con l’assegnazione della prima stella, seguita dall’assegnazione della seconda nel 2006. Sedici anni dopo, lo chef campano conquista la 3, riconoscimento riservato a meno di 140 ristoranti nel mondo.“Nei piatti lo chefci mette il cuore, anzi l’anima come recita uno dei suoi menu, ma anche tecnica, equilibrio e precisione estetica che si traducono per ...