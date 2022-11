Tragedia a Milano | ragazzino travolto e ammazzato da un tram | come è successo

(Di martedì 8 novembre 2022) Undi 14 anni è statoda une ucciso. Èintorno alle 8.15 di martedì a, in via Tito Livio, zona Calvairate. Da una prima ricostruzione sembra che il quattordicenne fosse in bicicletta quando è stato colpito sui binari dal mezzo, di proprietà dell'Atm, ed è rimasto incastrato. Il giovane è stato estratto ma per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario, arrivato in codice rosso su auto medica e ambulanza, non ha potuto fare nulla per salvare il, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco, mentre i rilievi e gli accertamenti sono affidati alla polizia locale.

Anche la contrapposizione tra le due iniziative di Roma eè stata utilizzata con questo ... la ricerca di una pace giusta attraverso negoziati, anzitutto per liberare l'Ucraina dalla..."Tutta Start Romagna - si legge - è scossa per laavvenuta nella frazione di S. Egidio e ... Il 9 agosto aera stato ucciso Mahanad Moubarak, 11 anni, che stava passando in bici in via ...MILANO - Un ragazzo di 14 anni in bicicletta è morto a Milano dopo essere stato investito da un tram. È accaduto questa mattina alle 8,15 circa in via Tito Livio. Il corpo del ...Dramma a Milano: un ragazzo di 14 anni è morto stamani investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto ...