(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Mercoledì 9 novembre dalle 9.30 alle 16.30 presso la Stazione Marittima – Molo Angioino,in presenza JobdiHR, azienda leader nell’organizzazione di fiere del. L’evento favorirà come di consueto l’incontro di laureandi e neolaureati con il mondo delle imprese e proporrà diverse attività, come il talk esclusivo “HUB Green: Sostenibilità e STEM”, workshop sui temi dele i CV CHECK powered by Umana, vere e proprie consulenze personalizzate one-to-one, con valutazione e correzione dei curriculum. Job, appuntamento che rientra nel network itinerante dei Jobdi ...

anteprima24.it

... la sesta stagione dal 18 novembre "Somebody" dal 18 novembre "Inside", la seconda parte dal 18 ... Indiana, la serie inizia con la scomparsa del dodicenne Will Byers mentrea casa dopo una ...... che ha riunito più di 1.200 partecipanti e oltre 100 speaker da tutta Italia,il Capodanno ... tra questi anche lo Speed Meeting e il servizio di DigitalPlacement, per permettere a domanda e ... Torna Job Meeting Napoli, la fiera del lavoro di Cesop HR Consulting Company La Champions League è Made in Italy: en plein sfiorato, con la Juventus in Europa League. Ma con Inter, Napoli e Milan temute da tutti ...Verso il congresso oltre 600, molti amministratori, a Roma all'assemblea di 'Coraggio Pd' con Brando Benifei. 'Chi ha perso credibilità, si faccia da ...