Tomaso Trussardi “infilza” Giovanni Angiolini | “Si è insinuato tra me e Michelle”

Impazza il gossip sul ritorno di fiamma trae Michelle Hunziker . I due sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti complici, accanto alle figlie Sole e Celeste. Ma, ora, dopo i numerosi rumors,rompe il silenzio. ...L'imprenditore rompe il silenzio sul ritorno con la ex moglie e accusa il medico sardo con cui lei ha avuto una breve ...Impazza il gossip sul ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti complici, accanto alle ...In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Tomaso Trussardi ha spiegato quali sono i suoi attuali rapporti con Michelle Hunziker e smentito categoricamente l’inizio di una nuova liaison (si ...