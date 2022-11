Tiziano Ferro | ' Mi metto a nudo con sincerità Le offese ricevute? Le ho perdonate | ma'

(Di martedì 8 novembre 2022) MILANO - Chi conoscesa che la sua arma migliore è l'autenticità. 'Mettermi aè più facile che inventare una versione altra di me che non saprei sostenere e la cui idea stessa mi ...

MILANO - Chi conoscesa che la sua arma migliore è l'autenticità. 'Mettermi a nudo è più facile che inventare una versione altra di me che non saprei sostenere e la cui idea stessa mi atterrisce. Posso ...La gioia della famiglia, il coraggio artistico di rimettersi sempre alla prova:lancia il nuovo album 'Il mondo è ...“IL MONDO È NOSTRO” è il nuovo album di Tiziano Ferro, l’ottavo di questi suoi oltre vent’anni di carriera. Un disco (in uscita venerdì 11 novembre) che è il racconto del suo mondo di questi ultimi an ...Confessa di aver vissuto, Tiziano Ferro, condensa nella sua voce scura, corposa e carnosa, gli oscuri pensieri che hanno attraversato i suoi anni. Ti parla, via Zoom, dall’America, ma ti ...