Tiziano Ferro | il nuovo album e la «signora» depressione

(Di martedì 8 novembre 2022) Oggi, «che sono sobrio da sei anni», esce il suo decimo disco e il primo da papà. Ne Il mondo è nostro – e in questa intervista – l’artista è «brutalmente onesto». Canta – e parla – delle dipendenze più grandi, della difficoltà di godere della paternità fino in fondo e del momento in cui Margherita e Andres capiranno di essere figli di

Venerdì 11 novembre Il Mondo è Nostro , il nuovo album di, sarà finalmente di tutti. Tredici tracce - prodotte dallo stessocon Marco Sonzini - in cui il cantautore sembra quasi fare i conti con se stesso, affrontando demoni e ombre per ...'Ho vissuto una crisi di identità. A 40 anni non sei vecchio, ma nemmeno più giovane. Per mesi non ho capito da che parte stessi', racconta. A tirarlo fuori da quel vicolo cieco ci ha pensato una canzone, La vita splendida, firmata insieme a Brunori, nella quale il 42enne cantautore di Latina si rivolge a un'amica ma in ...Esce venerdì 11 novembre il nuovo album del cantautore di Latina «Il mondo è nostro». Tiziano Ferro parla di sé nel nuovo album in uscita venerdì 11 novembre intitolato «Il mondo è nostro». Il cantaut ...Tredici brani (con le canzoni dedicate a Margherita e Andres), su temi personali, a partire dalla paternità: «Qualcosa più vicino al miracolo che al sogno...» ...