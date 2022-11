Tiziano Ferro a FqMagazine | “Sono cresciuto in una società che mi ha fatto credere che essere gay fosse un difetto Sanremo in gara? Escluso | già quando vado ospite…”

(Di martedì 8 novembre 2022) “I’m back bitches!!!” è l’urlo liberatorio dial termine del brano “Il paradiso dei bugiardi”, che apre il nuovo album “Il mondo è nostro”, in uscita l’11 novembre. Ed è proprio così, il cantautore è tornato con un album ottimamente prodotto e con testi che lo vedono ancora una volta impegnato nella scrittura, da solo, in prima persona, dopo un po’ di tempo. Eè così, non ce n’è per nessuno. Un percorso esistenzialedi dialoghi con sé stessi, la gioia di diventare padre, fare i conti col passato e chiudere con le ferite delll’animo, la depressione e rilanciare l’ottimismo per una nuova vita., a 42 anni, mette tutto sé stesso in “Il mondo è nostro”. Un vero manifesto programmatico, nato durante la pandemia, ma con un messaggio di speranza per il ...

Venerdì 11 novembre Il Mondo è Nostro , il nuovo album di, sarà finalmente di tutti. Tredici tracce - prodotte dallo stessocon Marco Sonzini - in cui il cantautore sembra quasi fare i conti con se stesso, affrontando demoni e ombre per ...'Ho vissuto una crisi di identità. A 40 anni non sei vecchio, ma nemmeno più giovane. Per mesi non ho capito da che parte stessi', racconta. A tirarlo fuori da quel vicolo cieco ci ha pensato una canzone, La vita splendida, firmata insieme a Brunori, nella quale il 42enne cantautore di Latina si rivolge a un'amica ma in ...Oggi, «che sono sobrio da sei anni», esce il suo decimo disco e il primo da papà. Ne Il mondo è nostro – e in questa intervista – l’artista è «brutalmente onesto». Canta – e parla – delle dipendenze ...Esce venerdì 11 novembre il nuovo album del cantautore di Latina «Il mondo è nostro». Tiziano Ferro parla di sé nel nuovo album in uscita venerdì 11 novembre intitolato «Il mondo è nostro». Il cantaut ...