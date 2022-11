Tennis | Wta Finals Trionfa Caroline Garcia | Sabalenka ko in finale

La francese si è imposta 7 - 6, 6 - 4: "Fiera di me, è il titolo più importante" ROMA - Caroline Garcia è la regina delmondiale. E' la 29enne francese a trionfare alleFinals che si sono svolte a Forth Worth, in Texas. In finale la numero 6 del torneo si è imposta con il punteggio di 7 - 6 (4), 6 - 4 sulla ...Caroline Garcia ha conquistato il titolo alleFinals di Fort Worth, in Texas. La francese ha battuto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka (7) in due set con il risultato di 7 - 5 6 - 4. La 29enne sale cos al 4o posto nella classifica, un risultato che aveva gi ottenuto nel 2018 e che arriva dopo quattro anni difficili che l ...La francese si è imposta 7-6, 6-4: 'Fiera di me, è il titolo più importante' ROMA (ITALPRESS) - Caroline Garcia è la regina del tennis mondiale.Undicesimo titolo in carriera per la tennista francese, che trionfa alle WTA Finals battendo la bielorussa Aryna Sabalenka col punteggio di 7-6, 6-4.