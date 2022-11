(Di martedì 8 novembre 2022) Nel nuovo film di Luca Guadagnino, lei e Timothée Chalamet sono due giovani cannibali.ci racconta di come Hollywood le ha aperto la porta principale (forse anche degli Oscar?): dagli 800 km in auto per un provino al suo modo di «riempire gli spazi di solitudine con l’immaginazione». E ai ragazzi dice: «Essere mostri è meglio, la perfezione è un posto dove nulla può fiorire»

Vanity Fair Italia

... film biografico, drammatico del 2019 di Marjane Satrapi, con Rosamund Pike, Sam Riley, Jonathan Aris, Anya- Joy, Aneurin Barnard, SimonBeale, Corey Johnson, Tim Woodward, Demetri ...... Monica Bellucci e Alessio Lapice (dal 17 novembre ), Bones and all , il romantic horror di Luca Guadagnino, distribuito da Vision Distribution, interpretato da Timothée Chalamet,, ... Taylor Russell: «L'unica cura è l'amore» Dopo il crollo avvenuto nel dicembre del 2020, non sarà ricostruito: nonostante si auspicasse una sorte diversa per il radiotelescopio di Arecibo, la National Science Foundation degli Stati Uniti ha d ...Film al cinema da non perdere a novembre 2022, un mese ricco di uscite interessanti, alcune della quali molto attese.