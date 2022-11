Vanity Fair Italia

, protagonista di Bones and All , il tanto discusso film di Luca Guadagnino sui cannibali, possiede lo sguardo liquido e malinconico di certi bambini dietro i finestrini delle ...... film biografico, drammatico del 2019 di Marjane Satrapi, con Rosamund Pike, Sam Riley, Jonathan Aris, Anya- Joy, Aneurin Barnard, SimonBeale, Corey Johnson, Tim Woodward, Demetri ... Taylor Russell: «L'unica cura è l'amore» Da Luca Guadagnino a Carey Mulligan, l'Olimpo hollywoodiano si è dato appuntamento per celebrare i talenti dietro la macchina da presa ...Nel nuovo film di Luca Guadagnino, lei e Timothée Chalamet sono due giovani cannibali. Taylor Russell ci racconta di come Hollywood le ha aperto la porta principale (forse anche degli Oscar): dagli 8 ...