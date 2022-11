Superbonus | Poste Italiane sospende l’acquisto dei crediti d’imposta

(Di martedì 8 novembre 2022) In attesa di chiarimenti normativi ancheha, per il momento, “sospeso per l’apertura di nuove pratiche” il “servizio di acquisto di” legato ale agli altri bonus edilizi. L’azienda lo ha comunicato agli utenti con una breve nota pubblicata sul suo sito. Ma le difficoltà sono generali e riguardano tutto il sistema bancario. Intesa Sanpaolo, interpellata, fa sapere di essere concentrata a smaltire le tante richieste pregresse che ammontano a circa 20 miliardi e man mano che saranno evase sarà pronta a prendere a soddisfare nuove richieste. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Italiane,bloccato. Cosa succede ora, che è tra le poche banche che risultavano ancora operative nel business, ha annunciato sulla sua pagina dedicata che per il momento non ...Pesano le 5 sentenze della Corte di Cassazione che ha messo in luce una nuova lacuna delle cessioni. Potrebbe trattarsi, però, di un semplice riallineamento ...In attesa di chiarimenti normativi anche Poste Italiane ha, per il momento, “sospeso per l’apertura di nuove pratiche” il “servizio di acquisto di crediti d’imposta” legato al Superbonus e agli altri ...Blocco superbonus, Fabi Sicilia lancia un appello al presidente della Regione, Renato Schifani: "Si faccia carico del problema".