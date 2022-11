Superbonus | Poste Italiane sospende la cessione del credito Ecco cosa succede ora

Anche ledicono "stop" agli acquisti di nuovi crediti fiscali collegati alal 110% e agli altri bonus dell'edilizia. "Gentili clienti - si legge infatti nell'avviso pubblicato sul sito di ...Italiane,bloccato. Cosa succede ora, che è tra le poche banche che risultavano ancora operative nel business, ha annunciato sulla sua pagina dedicata che per il momento non ...La piattaforma di Poste Italiane non accetta più pratiche per la cessione dei crediti edilizi. In attesa di capire come cambierà la misura con la prossima legge di Bilancio La notizia era nell’aria gi ...In attesa di chiarimenti normativi anche Poste Italiane ha, per il momento, “sospeso per l’apertura di nuove pratiche” il “servizio di acquisto di crediti d’imposta” legato al Superbonus e agli altri ...