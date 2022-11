Superbonus bloccato | Poste Italiane sospende la cessione del credito Ecco cosa succede ora

(Di martedì 8 novembre 2022)dice stop alladei crediti legati ai bonus edilizi. Il servizio di acquisto dei crediti d'imposta - si legge in una nota - «è sospeso per...

Poste Italiane,. Cosa succede ora Poste, che è tra le poche banche che risultavano ancora operative nel business, ha annunciato sulla sua pagina dedicata che per il momento non ...... Superbonus e cessioni, lo stop di Poste: ma il governo studia il sistema per sbloccare i crediti in modo defi… Superbonus, Poste Italiane dice stop alla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. Il servizio di acquisto dei crediti d'imposta - si legge in una nota - «è sospeso ...La società a partecipazione pubblica era l'unico operatore rimasto a comprare nuove detrazioni. Ora lo stop, motivato dal quasi raggiungimento dell'obiettivo ...