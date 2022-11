Superbonus 110 | Poste Italiane blocca la cessione del credito

BibLus-net

% bloccato, Poste Italiane sospende la cessione del credito: le motivazioni non sono chiare Poste Italiane ha sospeso la cessione del credito per le nuove pratiche relative al...Il% ha rilanciato alcuni settori produttivi, ma è servito molto poco a ridurre i consumi di ... Il numero totale di asseverazioni per ottenere il, sfiora le 327 mila, contro le 307 mila ... Superbonus 110% e bonus edilizi: il parere dei professionisti nello studio Inarcassa Batosta per tutte quelle persone che stavano aspettando l’incentivo, visto che nelle ultime ore c’è stato lo stop al Superbonus 110%. La conferma è arrivata dopo le indiscrezioni: ecco che cosa ...Superbonus in sospeso. Il governo di Giorgia Meloni ha annunciato delle proposte sulle modifiche da apportare al Superbonus 110%. Ma si tratta solo di idee, nessuna ufficiosità nelle decisioni del ...