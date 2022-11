Suns Europe | i nomi degli artisti in concerto il 26 novembre

(Di martedì 8 novembre 2022) È tutto pronto per il gran finale di! Il festival delle arti in lingua minorizzata – organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane – col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e la collaborazione dell’Istituto Basco Etxepare, dell’Ambasciata italiana dei Paesi Bassi e di numerosi soggetti pubblici e privati, locali e internazionali – dopo aver portato nell’estate friulana tanti appuntamenti di bella musica, e non solo, sbarca al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 26, alle 21, per ilne finale che vedrà per protagonisti glie i gruppi selezionati per questa ottava edizione! ILNE – ...

UdineToday

E' tutto pronto per il gran finale di! Il festival delle arti in lingua minorizzata - organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane - col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli ...Nell'attesa di scoprire i dettagli del nuovo programma di2022, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane - con il sostegno finanziario della Regione, dell'... Suns Europe!, ecco i nomi degli artisti del "concertone" al Nuovo di Udine È tutto pronto per il gran finale di Suns Europe! Il festival delle arti in lingua minorizzata – organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane – col sostegno ...Fenway Sports Group is in the early stages of exploring a sale for Liverpool FC, people familiar with the matter said, making the English Premier League side the latest prestige sports asset to go on ...