Striscia la Notizia | in Rai misteriose sparizioni di opere d’arte | le anticipazioni della serata

(Di martedì 8 novembre 2022) Questa sera ala, l’inviato Pinuccio torna in Rai sulledelle. Ecco lela, in Rai spariteMediasetStasera a “Rai Scoglio 24”, il canale diladedicato alla Rai, Pinuccio torna sulledie pezzi di design dalle seditv di Stato. Sarebbero oltre 120 i capolavori che non si trovano più, tra cui dipinti di De Chirico e Guttuso edi design di Gio Ponti. Ma non è finita qui: Pinuccio ha scoperto che ...

Ieri sera alaValerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Sonia Grey per aver "molestato" l'ex direttore di Rai3 Franco Di Mare , che ha definito la palpatina in studio alla sua co - ...Una vicenda finita alacon un carico di dichiarazioni che hanno acceso il caso. Chi è Sonia Grey e dove vive Sonia Grey è una nota conduttrice e showgirl con una lunga carriera nel ...Passano i giorni, ma la sconfitta nel derby resta. La Roma ha subito la Lazio e ora resta a guardare mentre i biancocelesti festeggiano e si godono l’amore dei tifosi. Per non parlare dei ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Lei: "Una ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me e Franco Di Mare, ho già interessato il mio legale per decidere come procedere". Lui: "Il video ...