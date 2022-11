Star Wars | The Acolyte | Carrie-Anne Moss e Dafne Keen nel cast della serie

(Di martedì 8 novembre 2022): Theha aggiunto ufficialmente al suole attrici. Latv uscirà du Disney+ e, oltre ad avere iniziato la produzione, sono stati resi noti ulteriori dettagli suling. Mentre in precedenza si vociferava che lafosse coinvolta, non ci sono state notizie precedenti riguardo alla. Entrambe si uniscono agli attori Rebecca Henderson e Dean-Charles Chapman nello show ma, al momento, non si sa chi interpreteranno. Le ripreseprossimaDisney+ sarebbero iniziate a ottobre presso gli Shinfield Studios di Berkshire, nel Regno Unito. Secondo quanto riportato, alcuni ...

Le riprese di: The Acolyte si apprestano ad entrare nel vivo e nelle ultime ore è stata annunciata la lista definitiva dei nomi che andranno a comporre il cast della nuova serie ambientata nella Galassia ... Star Wars: The Acolyte, le riprese iniziano ed il cast viene rivelato Carrie-Anne Moss, conosciuta per il ruolo di Trinity in Matrix, entra ufficialmente nell'universo di Star Wars! Ecco il possibile ruolo ...Lucasfilm ha da poco annunciato quello che sarà il cast ufficiale di The Acolyte, la nuova serie ambientata all'interno dell'universo Star Wars.