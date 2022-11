Speed skating | Coppa del Mondo 2022-2023 | i convocati dell’Italia per il debutto a Stavanger

(Di martedì 8 novembre 2022) Ci avviciniamo all’inverno (non si direbbe, viste le temperature) e iniziano i vari appuntamenti con le Coppe deldegli sport invernali. Nel week-end spazio a quella dello: si comincia dalla Norvegia, in quel di. Presente in forze anche l’Italia che si affida a diversi debuttanti, confermando comunque alcuni atleti del gruppo storico. Nove gli azzurri al via: Serena Pergher, Laura Peveri, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello ed Alessio Trentini. Le parole alla vigilia del direttore tecnico Maurizio Marchetto: “Le ultime prove di formazione della squadra sul ghiaccio di Inzell sono andate bene ed hanno confermato ciò che avevo in mente relativamente alle convocazioni per queste prime tappe didel ...

OA Sport

Ma ora Lollobrigida in una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport , aveva dichiarato: ' Quella olimpica è stata una stagione particolarmente impegnativa. Una volta terminata, per lo ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDO STAVANGER Venerdì 11 novembre 16.00 500 femminili 16.30 500 maschili 17.00 3000 femminili 18.00 5000 maschili Sabato 12 novembre 14.30 500 femminili 15.00 1500 maschili 16.00 ... Speed skating, la stagione d'attesa di Francesca Lollobrigida Niloufar Mardani, 29, appeared unveiled on the podium of the women's skating marathon in Istanbul on Sunday, prompting condemnation from Iran's sport ministry today.Niloufar Mardani, a member of Iran’s national speed skating team for more than a decade, on Sunday received an award at a race in Istanbul without a head covering and wearing black clothing featuring ...