Sono sbarcati tutti i migranti bloccati nel porto di Catania

" Non cirestrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo " hanno aggiungono le fonti francesi. Le operazioni di sbarco della Geo Barents. In serata siconcluse ...Capodelegazione di Msf: "Grande gioia e sollievo" Tuttii migranti delle due navi ong Geo ... I primi a sbarcare, dopo il via libera dei medici saliti a bordo per una seconda verifica,...Il Viminale non ha dato l'ok per il loro sbarco al porto di Catania perché non ritenuti soggetti fragili La Ong Sos Humanity fa sapere che i 35 naufraghi a bordo della Humanity1 hanno chiesto asilo. “ ...Nella commissione operano tre psichiatri, due psicologi, un pedagogista e un infettivologo. SBARCANO TUTTI PERCHÉ TUTTI SONO VULNERABILI. Dopo la valutazione effettuata dalle autorità sanitarie ...