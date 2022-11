Sondaggi politici SWGper La 7 | disastro PD | superato dal M5S | bene Fratelli d’ Italia

(Di martedì 8 novembre 2022) Era nell’aria dalla scorsa settimana, e oggi ielettorali di SWG per La 7 trasmessi durante il Tg di Enrico Mentana hanno confermato il crollo del PD ed il relativo sorpasso del Movimento 5 stelle, adesso seconda forza indietro al partito di Giorgia Meloni che anche questa settimana volta negli ultimielettorali ultime news: vola Meloni, PD terza forza superata dal M5S Questa settimana gli ultimidi Swg certificano ildel partito democratico, che non era così in basso nelle rilevazioni da oltre 4 anni (era il 2018 durante il Governo Giallo-verde Lega-m5s). Il PD perde lo 0,3% e scende così al 16% dietro il Movimento 5 stelle che al contrario sale dello 0,5% e si posiziona ...

Sei punti in più rispetto a un mese fa, e 15 in più del secondo classificato tra i leaderitaliani, il presidente pentastellato Giuseppe Conte. L'unico leader che la supera, sostiene Demos, ...Gli annunciriflettono questo targeting comportamentale. Questo poster mostra interessi ... Dalle conseguenze economiche ai. Come si visualizzano le elezioni di midterm dell'8 novembre ...Pugno duro con le Ong sui migranti, reddito di cittadinanza, superbonus edilizio. Le misure che il governo di Giorgia Melon ha fatto o che sta per ...La scelta del governo Meloni di impedire lo sbarco a una parte degli immigrati giunti sulle navi delle Ong Viene approvata dalla maggioranza degli italiani ...