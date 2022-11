Sondaggi politici elettorali oggi 8 novembre 2022 | solo Letizia Moratti può vincere contro Attilio Fontana alle Regionali della Lombardia

... legittimando iche appoggiano teorie del complotto e fake news che riguardano anche il ... Come specifica il New York Times , le lobby del petrolio e del gas - galvanizzate daie dall'...Fratelli d'Italia cresce ancora, il Movimento 5 Stelle stacca il Pd. E' il quadro del sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,3%: il partito di ...I media Usa avevano previsto l’annuncio nell’ultimo comizio prima delle elezioni di Mideterm, ma l’ex presidente sul palco ha arringato la folla senza però rompere gli indugi ...(Adnkronos) – L’America al voto per le elezioni di midterm 2022. Non si è risparmiato Joe Biden in questi ultimi giorni di campagna elettorale, girando l’America in lungo a largo, anche con Barack Oba ...