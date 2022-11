Soleil Sorge “ribalta” Luca Onestini al GF Vip | la frecciatina non passa inosservata – VIDEO

Inevitabile battibecco tra Cristina Quaranta eal GF Vip Party. La conduttrice dello show ha tirato in ballo il 'caso' Carolina Marconi e la dichiarazioni sugli ormoni e, proprio per questo motivo, la ex concorrente del Grande ...É stato proprio per questo motivo che col sorriso quella sera aveva confessato ad alcuni di essere fortemente attratto dall'influencer italo - americana. Quella sera dopo essere ...Non scorre di certo buon sangue tra i due ex volti di Uomini e Donne Luca Onestini e Soleil Sorge. Il tronista l'aveva scelta negli studi di U ...Cristina Quaranta e Soleil Sorge litigano in diretta al GF Vip Party: "Noi due non andremo mai d'accordo", volano stracci, ecco il video.