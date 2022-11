Soleil Sorge replica alla frecciatina di Luca Onestini

(Di martedì 8 novembre 2022) e lancia a sua volta una stoccata al suo ex fidanzato. L'articolo proviene da Novella 2000.

Ieri sera durante la puntata del Gf Vip Party , c'è stato un duro litigio trae Cristina Quaranta , con l'influencer italo - americana che chiesto alla showgirl romana del caso ' Carolina Marconi ' e le sua frase sugli ormoni. A riguardo Cristina ha detto: ' Non ...conduce con Pierpaolo Pretelli il GF Vip Party. Tra una intervista e l'altra, l'italo americana ha commentato Edoardo Tavassi e Luca Onestini che parlavano proprio di lei....Rimischia le carte Alfonso Signorini che ha deciso di far entrare nella casa piu' spiata d'Italia sei nuovi concorrenti. Nonostante i dati d'ascolto sembrino premiare questa edizione ...Gf Vip 7, volano stracci tra Soleil Sorge e Cristina Quaranta che sbotta: “Io non mi devo scusare di niente!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.