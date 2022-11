Soldi in cambio di dati L’offerta che le tech cinesi non possono rifiutare

(Di martedì 8 novembre 2022) Niente è gratis, tantomeno il denaro. E in Cina, ai tempi della grande retromarcia del governo sui finanziamenti all’industria tecnologica, indel sostegno al comparto, fino all’altro ieri sotto attacco delle autorità centrali, Pechino chiede di mettere le mani nel vaso deiin possesso dei giganti della rete e del web. Come raccontato da questa testata, in Cina dopo tre anni di demolizione sistematica dell’industria, è arrivato il tempo del revisionismo anche per Xi Jinping. Forse convinto dal fatto che il mattone è miseramente crollato (proprio in questi giorni le banche creditrici di Evergrande sono tornare a richiedere il rientro dei prestiti, spingendo il gigante dell’immobiliare ancora verso il default, tecnicamente già in essere), pur valendo il 30% del Pil. Oppure, dalla consapevolezza che ...

Corriere del Mezzogiorno

Già, perché ildi contratto riguarda solo gli utenti che sono già passati al mercato libero . Abbiamo chiesto all'esperto dell'Unione Nazionale Consumatori cosa significa e soprattutto cosa si ...... non è così!!! E la certezza che non lo sia, è frutto della presa di coscienza che, dal momento che si decide di servire certi poteri 'profondi' e riceverne in, posizioni di potere e ... Sma Campania, soldi in cambio della promessa di assunzioni: scatta l’indagine Bollette luce e gas, nuovo aumento con proposta di modifica dei contratti. Chi riguarda (mercato libero o tutelato) e cosa fare ...Sono entrate in vigore le nuove regole definite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per il cambio della SIM: sostituire la scheda o passare ad altro operatore con la portabilità del nume ...