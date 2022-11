Snarky Puppy | sold out l’unica data italiana di Brescia del 12 novembre

(Di martedì 8 novembre 2022) Gliamano l’Italia, e il pubblico li ricambia sempre: ogni tour si trasforma sempre in un unicoout e ladilo conferma, con un pubblico affezionato e affamato di musica ad altissimo livello. L’ensemble musicale guidato da Micheal League ha nella dimensione live il proprio habitat naturale, riuscendo come pochi altri a far perdere il pubblico all’interno di un viaggio che nella durata di un concerto porta gli ascoltatori a fare il giro del mondo. Multietnici per vocazione ed espressività (Immigrance, album del 2019, parlava di appartenenza a luoghi e culture differenti come una ricchezza fondamentale), la band presenterà anche i brani di “Empire Central”, nuovo fiammante lavoro uscito alla fine di settembre e registrato, come molti loro altri album, dal vivo. Con oltre ...

