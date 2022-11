Sì al test del Dna | tam-tam impazzito | è Angela Celentano?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Una nuova speranza per la famiglia di, la bimba scomparsa il 10 agosto del lontano 1996 nel corso di una gita sul Monte Faito: da allora, mai più nessuna notizia. Ma la famiglia non ha mai smesso di cercarla, seguendo le moltissime segnalazioni ricevute negli anni. E l'ultima è arrivata proprio nelle ultime ore, dal Sud America. Una ragazza, infatti, somiglia moltissimo alle sorelle die, si apprende, potrebbe venire in Europa a fare ildel dna. Lo conferma il legale della famiglia, Luigi Ferrandino, a Mattino 5. "Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell'occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il...