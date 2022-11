Globalist.it

Guerra ine propaganda di guerra: il ministro russo della Difesa, Sergey, nella sua visita oggi ad un posto di comando sul fronte ucraino, ha presieduto una cerimonia per la consegna di medaglie ......Mentre Putin elogia il patriottismo dei riservisti arruolati e mandati al fronte con l'... Tra questi Alexei Stolyarov, 32 anni, il cui suocero è Sergei, il ministro della Difesa russo: ... Shoigu in Ucraina per la consegna di medaglie per l’eroismo dei soldati russi Tra questi Alexei Stolyarov, 32 anni, il cui suocero è Sergei Shoigu, il ministro della Difesa russo ... ha invece dichiarato che sarebbe stato disposto ad andare a combattere in Ucraina se fosse ...Così, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu firma un’ordinanza per verificare la preparazione ... consigliere del sindaco della città nella regione di Donetsk. Il politico ucraino ha spiegato ...