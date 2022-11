Shakira-Piqué | c’è l’accordo per la separazione | dove vivranno i loro figli

Leggi su diredonna

(Di martedì 8 novembre 2022) Il 2022 è destinato a essere ricordato come quello che ha segnato il passo d’addio per alcune coppie che sembravano essere davvero indissolubili. Tra i matrimoni che si sono conclusi c’è quello trae Gerard Piquè, che hanno fatto sognare per anni con ilamore, da cui sono nati due bambini, Milan e Sasha, rispettivamente 9 e 7 anni. I due sono stati legati per 12 anni, ma non si sono mai sposati, né hanno beni in comune. Proprio per questo il problema più difficile perera rappresentato dalla necessità di trovare un accordo per la gestione dei. Già nei mesi scorsi la cantante colombiana si era detta intenzionata a portare con sé i due bimbi in Florida,lei vive prevalentemente, pur consentendo periodicamente all’ex di poterli vedere. A questo lui si era sempre opposto, ...