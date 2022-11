Sei pezzi facili | il teatro di Mattia Torre ripreso da Paolo Sorrentino

... a modo suo, ne mette in scena il fantasma, è stata presentata ufficialmente quella bellissima iniziativa che è stata chiamatafacili , e che in pochissime parole è la riproposizione di ...E' così anche per Paolo Sorrentino , che ha curato la regia difacili ,testi scritti da Mattia per il teatro e diventati piccole opere da camera che Rai3 manderà in onda a partire dal ...Sei Pezzi Facili, dal 19 novembre alle 22 su Rai3, proposti da Rai Cultura, sono sei tra le opere più famose di Torre, interpretate proprio dai suoi attori tornati in scena per questo allestimento.Alle elezioni di metà mandato ci giochiamo il sostegno a Kyiv e la democrazia americana. Molti vedono queste elezioni come un referendum sui due anni di presidenza di Joe Biden ...