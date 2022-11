Secondo People Chris Evans è “il più sexy uomo vivente” La risposta dell’attore

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 8 novembre 2022)è stato nominato “piùdel mondo” dalla rivista americana, riconoscimento che in passato era stato conquistato da colleghi importanti del calibro di Ryan Reynolds eHemsworth. Il magazine assegna il titolo sin dal 1985, anno in cui a vincere era stato Mel Gibson. L’ex Capitan America, ruolo che ha interpretato per dieci anni, succede a un altro Avenger, Paul Rudd. Il diretto interessato non ha mancato di ironizzare su questo primato così particolare: “So già che molti amici mi prenderanno in giro – ha confessato l’attore –ma di sicuro sarà felice la mia mamma. Quando diventerò vecchio e cadente potrò guardare indietro e dire ‘ricordo allora’ …”. Oraha rivelato di essere pronto a concentrarsi anche sulla ...