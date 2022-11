(Di martedì 8 novembre 2022) Dice che Winstonnon è più un mito per i, nonostante che abbia sconfitto il nazismo, salvando la propria nazione e il resto d’Europa. Un sondaggio di un think tank britannico mostra infatti che sì e no un quarto dei ventenni d’oltremanica nutre un’opinione positiva su di lui, mentre in larga parte – fatta salva una palude di indifferenti – i loro coetanei lo ritengono un razzista, in quanto propugnatore del colonialismo. Di là dal consueto processo alla storia che erge il presente a valore assoluto senza risparmiare nulla e nessuno, questa rilevazione è interessante soprattutto per la conclusione sbagliata che se ne trae: non è che ihanno un’opinione negativa dinonostante che abbia sconfitto il nazismo; i ...

Il Foglio

... ma forse "adolescenti" è la parola giusta Republic contro Carlo III L'umanità è spacciata: non è una notizia Dice che Winston Churchill non è più un mito per i, nonostante che abbia ......DI SOLIGO - Un altro veneto a Sanremo: si tratta di William Busetti , in arte Will , ventitreenne nato a Vittorio Veneto e cresciuto a Soligo, da papà trevigiano e mamma di origini. ... Se i giovani inglesi possono criticare Churchill è solo merito di Churchill Un sondaggio pubblicato in inghilterra dice che solo un quarto dei ventenni d'oltremanica ha un'opinione positiva dell'ex premier. Non sarebbe mai successo se non avesse sconfitto il nazismo ...Il Milan segue con interesse un giovane esterno offensivo: ma ci sono due big della Premier League che sono rivali difficili da battere.