Scoperto un nuovo buco nero dormiente | è il più vicino alla Terra mai osservato fino a oggi

Leggi su open.online

(Di martedì 8 novembre 2022) Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. E così venneilpiùmai intercettato. La scoperta è opera del team guidato dall’astrofisico Kareem El-Badry, ricercatore presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics negli Stati Uniti. E in un studio pubblicato recentemente sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society viene spiegato che ilha una massa dieci volte superiore a quella del Sole, ed è situato a circa 1.600 anni luce di distanza d, nella costellazione di Ofiuco ed è stato ridenominato Gaia BH1. El-Badry e il suo team hanno ...