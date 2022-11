Scontro tra camion e moto | morto centauro 50enne

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Pescara - In un incidente avvenuto tra une una, avvenuto lungo la statale Tiburtina nel pomeriggio è deceduto un uomo di 50 anni che era alla guida della, originario di Ortona. Sul posto dell'incidenti sono intervenuti i vigili del fuoco di Alanno, il personale del 118 e i carabinieri, che hanno tentato di salvare ilciclista rimasto incastrato sotto il, ma nonostante la squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto abbia usato i cuscini di sollevamento pneumatici per estrarlo da sotto il pesante mezzo per lui non c'è stato nulla da fare. leggi tutto