Scontro politico e tensioni con la Ue. Dalla Cei no ad accoglienza selettiva

ilmattino.it

- L'opposizione attacca 'l'inumanità' del governo e Salvini replica: 'Questi sono viaggi organizzati, bisogna stroncare questo traffico di esseri umani'. Nuovo intervento dell'Ue: 'Stati membri sono ...Non si arresta lo. A REGGIO PORTATI IN SALVO 89 MIGRANTI, UN EVENTO SAR Gli 89 migranti salvati dalla nave Rise Above sono scesi a terra perché l'intervento dell'imbarcazione della ... PalaSele Eboli, è scontro politico: «Gestione sbagliata, danni incalcolabili» Il braccio di ferro sui migranti è giocato in punta di diritto. Le persone soccorse dalle vano Ong al di fuori di operazioni Sar, Search and ...Quella di ieri non è l’unica riunione in programma per la politica chiavarese. Palazzo Bianco tornerà ad animarsi, questa volta con il consiglio comunale, giovedì 10 alle 19. Tra i punti in ...