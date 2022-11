Scienza | Aiea lancia semi nello spazio | verso nuove colture che si adattano al clima

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022) L’Agenzia internazionale per l’energia atomicae la Fao hanno inviatodei laboratori agricoli e biotecnologici, mentre i leader si incontrano alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici COP 27 a Sharm El Sheikh per discutere le pressanti sfide ambientali anche sulla produzione agroalimentare. Si tratta deidi Arabidopsis, pianta comunemente usata negli esperimenti genetici per le sue caratteristiche uniche e il Sorgo, un cereale ricco di sostanze nutritive utilizzato per il cibo per l’uomo, l’alimentazione degli animali e l’etanolo; isaranno esposti all’interno e all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale per 3 mesi alle condizioni prevalenti, principalmente ...