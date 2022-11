Sci alpino | squadra azzurra femminile in raduno a Copper Mountain per tre settimane in vista della Coppa del Mondo

(Di martedì 8 novembre 2022) In attesa dell’iniziodel2022-2023, la Nazionale Italianadi scisi appresta ad affrontare undi tresulle piste nordamericane di. Gianluca Rulfi ha deciso di convocare nove atlete per questo ciclo di allenamenti indelle gare a Killington (uno slalom ed un gigante) e a Lake Louise (due discese ed un SuperG). Il direttore tecnico delle squadre azzurre femminili ha selezionato le seguenti sciatrici: Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia (del gruppo elite) insieme a Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Curtoni, Laura Pirovano e Nadia e Nicol Delago. I training in Colarado verranno diretti da un pool di tecnici federali composto da ...

Alle date imperdibili si aggiungono anche il 28 e 29 dicembre 2022 confermando così il consueto appuntamento con le gare di Coppa del Mondo di. Da calendario mercoledì 28 dicembre prevista ...Sono sei gli eventi cancellati nella Coppa del mondo di. Tra due settimane è in programma lo slalom femminile a Levi. Tra tre settimane in America la Coppa del mondo dovrebbe entrare finalmente nel ...La stagione sciistica 2022/2023 era stata annunciata in pompa magna con l'introduzione, da quest'anno, del Matterhorn Cervino Speed Opening. La prima e più alta discesa libera transnazionale di Coppa ...