Scandalo ginnastica ritmica | investe anche l’aerobica | tavoli separati per ragazze magre e grasse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Non si ferma lodella, che oggiil mondo delattraverso le parole di Davide Donati, tre volte Campione del Mondo nella disciplina sportiva. Le umiliazioni subite dallesono numerose, come questa: “Le atlete venivano messe in: uno per quelle, dove si mangiava leggermente di più, e un altro per lepiù. Una situazione totalmente ingiusta per queste giovani atlete”. Lonellaaerobica, le parole di Donati Il campione, che ha smesso con questo sport nel 2021 e che oggi ha 28 anni, ricorda altre situazioni brutte in cui sono state coinvolte le ...