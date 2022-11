Sbarcati a Reggio Calabria gli 89 migranti della Rise Above La Francia apre i porti alla Ocean Viking

(Di martedì 8 novembre 2022) È giunta stamane nel porto dila nave, gestita dong “Mission Lifelive”, con a bordo 89. Ierinave è stato assegnato un porto in quanto, a differenzaHumanity 1 eGeo Barents, si tratta di un evento Sar. La nave è stata scortata fino al porto da una motovedettaGuardia di finanza e unaCapitaneria di porto. I, tra cui figurano pure una quarantina di minori e 8 bambini, sono stati trasportati in pullman nella palestra di una scuola del quartiere Gallico, dove è stato allestito un centro di prima accoglienza in attesa di futuri sviluppi e trasferimenti stabiliti dal riparto nazionale del Ministero dell’Interno. ...

