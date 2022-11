Saviano disse “bastarda” alla Meloni Sulla “Stampa” l’appello a ritirare la querela in nome della libertà…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 novembre 2022) “Bastardi”,Robertoa Corrado Formigli riferendosi a Giorgiae a Matteo Salvini. Si beccò la più logica delle querele per diffamazione, poi spaventato invocò il diritto di critica, quindi arrivò l’ovvio rinvio a giudizio per diffamazione. A quel punto, lo scrittore di Gomorra iniziò a invocare la libertà di, anche quella di insultare, tesi oggi riportata, in maniera surreale – se non fosse che ormai il giornale di Giannini è diventato la brutta copia del Manifesto –prima pagina: “Appelloaffinché ritiri le denunce” è il titolo di un articolo a firma di un’associazione di scrittori “liberi”. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse… da leggere. E’ tutto vero, purtroppo. Il ...