Sassuolo-Roma | rivedi la conferenza stampa di Josè Mourinho VIDEO

Commenta per primo A pochi giorni dal derby e alla vigilia della sfida colecco le parole di Mourinho in conferenza stampa Che reazione si attende dopo il derby ... Sta crescendo con lae ..., Mourinho conferma Ibanez ., Mourinho avverte dei pericoli ., Mourinho torna sull'assenza di Dybala ., Mourinho spiega i problemi del centrocampo .Dai miei mi aspetto tutto lo sforzo possibile per tornare a sorridere”. Sassuolo-Roma, Mourinho torna sull’assenza di Dybala In conferenza stampa è un Mourinho decisamente combattivo. Non vuole ...Dopo il derby contro la Lazio, l’allenatore giallorosso difende il suo difensore autore dell’errore che è costato la sconfitta: "L’anno scorso era sempre lui che c’era ogni partita. Era da solo quando ...