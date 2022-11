Santoro umilia Calenda | Se venivo a Milano eravate 301 | VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) «Potevo venire acosì301...». Michele"saluta" così Carloa Di Martedì su La7 alludendo alla manifestazione di sabato scorso adel Terzo Polo per l'Ucraina. «Che modo di fare stupido -replica- per una persona come lei che ha fatto tanta testimonianza delle sue posizioni anche quando erano di minoranza». Il botta e risposta va avanti econtroribatte: «È la stessa tecnica che usava Berlusconi. C'è una manifestazione a Roma con 100mila persone? Io ne faccio una piccolina ae oscuro quella di Roma». Perle cose stanno in modo diverso: «La manifestazione di Roma aveva una piattaforma, quella dine aveva un'altra e in queste due posizione c'è ...

Liberoquotidiano.it

Anche Sanna Marin sdogana Meloni eil Pd: "Gli italiani hanno diritto di scegliere" Per ... Anchesnobba la sinistra: "Non so chi votare" - VIDEO... di fatto - una legge elettorale offensiva, che ci impedisce di scegliere i candidati e ci... Gridare "Non nel mio nome!" - alla Michele, neo - autore di un libro con questo titolo - è ... Santoro umilia il Pd e fa godere la Meloni: "Qualcosa di comico" Il Consiglio regionale ha bocciato a maggioranza, con il no del Centrodestra a cui si è contrapposto il sì di tutti i gruppi di opposizione, la proposta di legge nazionale presentata come da Furio Hon ...