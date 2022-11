San Casciano come Riace | 24 bronzi riemergono dal fango delle vasche sacre Sangiuliano | ' Ritrovamento eccezionale'

(Di martedì 8 novembre 2022) Una scoperta. Rinvenute nel24 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, riemerse dagli scavi di Sandei Bagni, in Toscana . Per oltre due millenni - 2.300 anni ...

Sono queste le nuove eccezionali scoperte emerse dagli scavi didei Bagni , in Toscana. Come annuncia il Mic, i reperti sono venuti alla luce nelle prime settimane di ottobre grazie alla ...Una scoperta eccezionale. Rinvenute nel fango 24 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, riemerse dagli scavi didei Bagni, in Toscana . Per oltre due millenni - 2.300 anni precisano gli archeologi - le statue votive sono state protette proprio dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre. Un ...Ancora un ritrovamento, sempre a San Casciano dei Bagni. Una nuova eccezionale scoperta archeologica in Toscana.Sangiuliano: "Una scoperta eccezionale, complimenti a chi ci ha creduto, valorizzeremo il sito". Osanna, Mic: "La scoperta più importante da quella dei bronzi di Riace" ...