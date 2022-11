Salernitana | carica Nicola | “A Firenze per fare la nostra partita”

SalernitanaNews.it

...Dopo il buon risultato contro la, la Cremonese di Alvini cercherà la prima vittoria stagionale. La sfida non sarà semplice dato che l'avversario è il Milan campione d'Italia inche ...... edizione in cui sconfissero la Francia campione del mondo e d'Europa innella prima partita ... E in attacco Boulaye Dia () e la punta di diamante Sadio Mané (Bayern Monaco). Il ... Carica Milenkovic: 'Ultimamente non segniamo tanto, gara contro Salernitana importantissima' Lazio, ancora qualche ora di attesa e poi finalmente i tifosi potranno, chi dall’Olimpico chi da casa, godersi il tanto desiderato derby. Le squadre si presentano al grande appuntamento con situazioni ...Salernitana e Cremonese si sfidavano per un match decisivo per la lotta salvezza. L'Empoli ha superato il Sassuolo dopo una partita incerta ...