Salario minimo | farsa o soluzione? Ecco chi ci perde e chi ci guadagna

(Di martedì 8 novembre 2022) Si parla molto in questi giorni di. E si è festeggiato molto l'accordo raggiunto in Europa che dovrebbe portare nell'arco di qualche mese all'approvazione di una direttiva in materia. Il provvedimento non obbliga gli Stati membri a introdurre salari minimi legali, né fissa un livello comune degli stipendi in tutta l'Ue. Ma mira a definire un quadro generale che garantisca adeguate retribuzioni di base a tutti i lavoratori. Per far questo la direttiva da una parte invita tutti i Paesi a introdurre una soglia minima sotto il quale la paga non possa mai scendere e dall'altra li invita a raggiungere una quota della contrattazione collettiva che riguardi almeno l'80% dei lavoratori. Questo perché, si sottolinea, è dimostrato che i Paesi caratterizzati da un'elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una percentuale ...