Rugby | Test Match | l’Australia perde Foketi per l’Italia | ma ritrova Alaalatoa e Banks

(Di martedì 8 novembre 2022) Umori e sensazioni opposte nei raduni di Italia e Australia nella settimana che precede la sfida tra le due nazionali al Franchi di Firenze, con gli azzurri reduci dalla bella vittoria sulle Samoa, mentre i Wallabies arrivano dal bruciante ko per 30-29 contro la Francia. E in casa australiana ci saranno un paio di novità rispetto a Parigi. Come immaginabile, infatti, non ci sarà Lalakai, autore della bellissima meta nei primi minuti della sfida contro la Francia. Il trequarti, infatti, si è infortunato poco dopo il primo quarto di gioco e si sospetta una frattura della gamba, con il suo tour autunnale che già si è concluso. Una brutta perdita per, dunque, nella linea arretrata, con i Wallabies che hanno una coperta relativamente corta a centri. Per coach Dave Rennie, però, arrivano anche delle buone notizie. Rientrano in squadra, ...