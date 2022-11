(Di martedì 8 novembre 2022) L’Italia delperde pernella marcia d’avvicinamento al secondo Test Match delle Autumn Nations Series 2022, in programma contro l’Australia sabato 12 novembre allo Stadio Franchi di Firenze: lo si apprende dal bollettino medico rito dallo staff medico della Nazionale.sabato scorso era sceso in campo con l’Italia XV nel match giocato e perso in casa dei Leicester Tigers:, che era poi rientrato in raduno con la Nazionale maggiore a Verona, ha riportato unalla gamba sinistra. Questo stop non consentirà aldi proseguire la preparazione verso il prossimo impegno: l’utility back italiano, dunque, farà rientro a ...

OA Sport

Precedente- I risultati del weekend dei Lyons: vittoria per i Cadetti, sconfitta per l'U15 ... Tragicosul lavoro in un'azienda di Borgonovo, 50enne perde la vita schiacciata tra due ...... 38 Cartellino giallo Pieve, 44 cartellino giallo Pieve, 70 cartellino rosso Pieve Sitav... Tragicosul lavoro in un'azienda di Borgonovo, 50enne perde la vita schiacciata tra due ... Rugby, infortunio per Leonardo Marin: l'azzurro lascia il ritiro dell'Italia Umori e sensazioni opposte nei raduni di Italia e Australia nella settimana che precede la sfida tra le due nazionali al Franchi di Firenze, con gli azzurri reduci dalla bella vittoria sulle Samoa, me ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...