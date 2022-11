Roma | Volpato rifiuta l’Australia per aspettare l’Italia

(Di martedì 8 novembre 2022)ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali in Qatar. Tra questi figurano anche due giocatori che militano in Italia: Hrustic dell’Hellas Verona e Karacic del Brescia. Tra questi, avrebbe potuto esserci anche Cristian. Il giovanissimo della, che in Australia è nato e cresciuto, ma ha scelto di rappresentaresia nell’under-19 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Udinese –, 3^ giornata Serie A La Juventus batte il Milan, il riepilogo di Serie A Icardi, sfida Juve-per l’attaccante del PSG. La situazione, piccolo problema per arrivare ad Abraham. La situazione attuale: ...

...diè personale. Io come allenatore mi rifiuterei a giocare un giocatore anche se giovane con questa situazione. Ho capito che questo è l'inizio della sua carriera. Sta crescendo con lae ......ecco le parole di Mourinho in conferenza stampa Che reazione si attende dopo il derby... Sta crescendo con lae sta giocando dei minuti consecutivi non come l'anno scorso che ha giocato ...Il ct, Graham Arnold: 'Fino alle 23 di ieri ho cercato di convincerlo, gli ho parlato più volte, ma non c'è stato nulla da fare e lui ha voluto scegliere diversamente'.Cristian Volpato, 19 anni il prossimo 15 novembre, ha declinato la convocazione al Mondiale in Qatar con la nazionale australiana, sognando di indossare un giorno la maglia azzurra, avendo già fatto ...