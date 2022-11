Roma | Volpato declina la convocazione al Mondiale con l’Australia

(Di martedì 8 novembre 2022) Sono uscite quest’oggi le convocazioni delper ilin Qatar e Cristian, 18enne attaccante dellasembrerebbe averto la possibilità di parteciparci. Il tecnico Graham Arnold ha dichiarato: “hato la possibilità di giocare peral. Non si è sentito di fare una scelta così importante in un momento come quello attuale della sua carriera. Una cosa che rispetto. Fino alle 23 di ieri sera ho tentato di convincerlo. Ci siamo confrontati per tre volte, mi ha detto che ci avrebbe pensato per capire quale fosse la scelta migliore per la sua carriera, e poi mi ha detto che aveva deciso di rinunciare a questa possibilità”. SportFace.

Queste le parole del tecnico australiano riportate da Eurosport: "Fino alle 23 di ieri notte stavo cercando di convincerea essere della squadra, non è stata una mia decisione. Ho parlato con ...C'è da ricordare come, nato a Camperdown, vicino Sydney, sia sì cresciuto in Australia ma, dopo essere arrivato allanel gennaio 2020, ha scelto di rappresentare l'Italia sia nell'under -...Volpato avrebbe declinato la convocazione al Mondiale con l'Australia. Il Ct della Nazionale: "Pensa che non sia il momento giusto per la sua carriera" ...Cristian Volpato aspetta l’Italia. Il talento della Roma, gestito da Totti, ha deciso che non andrà al Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Il trequartista era stato… Leggi ...