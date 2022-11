Cronache Cittadine

La restante parte, sede del Casale della Cervelletta (del 1200, casale del 1600) viene rivendicata e difesa dagli abitanti ; viene infine acquisita al patrimonio del Comune dinel 2001. ...E' quanto trapela in queste ore dasul tema del riordino delle concessioni demaniali marittime. Sono quasi 700 quelle che insistono sulla costa apuoversiliese, dadel Lago a Marina di ... Roma. Torre Angela. 29enne romana picchiata e rapinata del telefono. I Carabinieri arrestano il fidanzato geloso... Roma, 8 nov. - (Adnkronos) - C è un super weekend a tenere a battesimo la stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo Assoluti di scherma, con 60 azzurri in pedana. Ben cinque delle sei ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d3eee475-c696-7668-301c-e954aa09d5 ...