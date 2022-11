Roma | “Per restare aperto rischio finire di nuovo in mano agli usurai” | chiude la lavanderia simbolo della lotta ai Casamonica

(Di martedì 8 novembre 2022) “Sono disperato edi cadere, ancora una volta, nelle mani degli, Già pochi anni fa sono stato vittima dei”. Il titolare di unacommerciale Antonio Diana, ha dovutore il suo negozio a Fonte Laurentina. “Non mi vogliono rateizzare il debito per le bollette e mi hanno staccato la corrente”. Una bolletta da 8.400 euro per i mesi di agosto, settembre e ottobre,quale l’imprenditore ha chiesto la rateizzazione al gestore che ha risposto che al massimo può dividere in due rate da 4.130 la somma, ma intanto gli ha staccato la corrente. La verità è che per Antonio, conosciuto come Toni, la somma resta eccessiva. “Io comunque non posso pagare una rata così grossa da oltre quattromila euro”. Costretto ad abbassare la saracinesca per una bolletta ...

Corriere dello Sport

quanto riguarda i voli dall' Italia sono disponibili ottime opportunità da, Bologna e Milano . Naturalmentepoter godere di un buon prezzo nel periodo di Natale sarebbe opportuno ...... è stato colto in arresto in flagranza di reato e detenuto presso l'istituto penitenziario di Casal di Marmo a. E' stato il gip del Tribunalei Minorenni dell'Aquila Cristina Tettamanti ad ... Espulsione al derby, il vice di Mou squalificato. Multa alla Roma per il coro su Radu Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sono due, in Liguria, le cause intentate per ottenere un risarcimento per i danni provocati ... Federale di Germania e sono già state notificate all'ambasciata tedesca a Roma. La prima causa, davanti ...